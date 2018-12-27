Армия ЛНР обнародовала на видео подробности плана ВСУ по вторжению в республику

Народная милиция ЛНР выложила в интернет видео, в котором рассказывается об украинском плане вторжения в республику. Данный ролик доступен для просмотра на YouTube.

Спикер армии непризнанного государства Андрей Марочко сообщил, что некоторое время назад ополченцы получили доступ к картам офицеров 14-й бригады Вооруженных сил Украины. Проанализировав материалы, попавшие в их распоряжение, защитники ЛНР раскрыли наступательный замысел Киева. В частности, задачей соединений бригады является обход позиций ополчения на участке Попасная – Золотое и захват одной из местных автодорог, заявил Марочко.

Ранее в четверг сообщалось, что в отечественной блогосфере появилась публикация, в которой перечислены возможные условия начала поставок российского оружия противостоящим Украине народным республикам Донбасса.