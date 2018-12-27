На пляже в Таиланде прогремели два взрыва

На одном из пляжей, расположенных на юге Таиланда, прогремели сразу два небольших взрыва. Согласно последней информации, на этом побережье часто бывают туристы из Индонезии, Сингапура и Малайзии.

Известно, что взрывные устройства сработали вечером в минувшую среду, 26 декабря. Как сообщает сегодня местное издание Bangkok Post, в результате случившегося ни один человек не пострадал. Повреждения были нанесены скульптуре, изображающей русалку, а также фигуркам кота и мыши.