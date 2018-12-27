Анкара убеждает Москву, что не допустит США к изучению ЗРС С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил послу России в Анкаре Алексею Ерхову, что страна не позволит американским специалистам изучать российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

В среду, 26 декабря, эту информацию предоставил источник в турецком МИД. Чавушоглу сообщил о своей встрече с Ерховым накануне на своей страничке в социальной сети Twitter , однако не предоставил никаких подробностей переговоров. Российская сторона также не стала вдаваться в подробности.

Напомним, ранее в СМИ появились данные о том, что Турция якобы предложила США изучить ЗРК С-400, однако впоследствии турецкие власти не подтвердили эту информацию.