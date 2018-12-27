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Матвиенко: РФ не допустила разгрома Сирии

27 декабря 2018, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

Матвиенко: РФ не допустила разгрома Сирии
фото: globallookpress.com
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко утром в четверг, 27 декабря, заявила, что Россия не допустила разгрома Сирии. Кроме того, по ее словам, Москва не позволила свергнуть в этой стране власть.
 
Коалиция США заявила о продолжении военной операции в Сирии

Коалиция США заявила о продолжении военной операции в Сирии

 
Валентина Матвиенко заметила, что разгром Сирии как государства не произошел благодаря усилиям РФ и других государств, которые стали союзниками России.
 
В рамках интервью телеканалу "России 24" спикер Совета Федерации подчеркнула, что неугодный некоторым странам режим на сирийской территории не был незаконным образом свергнут. "Не удалось, не допустили", – заключила сегодня Валентина Ивановна.

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//Новости СМИ2

//Происшествия

Боевую гранату взорвал мужчина на территории торговой базы в Хабаровске

Боевую гранату взорвал мужчина на территории торговой базы в Хабаровске

Мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы в Хабаровске. Злоумышленник погиб, трое пострадали от осколков. Раненые доставлены в больницу. На месте случившегося работают специалисты.

//В мире

Советник Порошенко: взята под контроль почти вся "серая зона" в Донбассе

Советник Порошенко: взята под контроль почти вся "серая зона" в Донбассе

Советник президента Украины Юрий Бирюков сделал в минувшую среду резонансное заявление. По словам политика, ВСУ удалось взять под контроль практически всю "серую зону" на территории Донбасса.

//В мире

Возможные условия поставок российского оружия воюющим ДНР и ЛНР назвали в сети

Возможные условия поставок российского оружия воюющим ДНР и ЛНР назвали в сети

Обозначены условия, при которых Россия, не являющаяся участницей конфликта в Донбассе, может начать поставки оружия воюющим с Киевом ДНР и ЛНР. Соответствующая публикация появилась в отечественной блогосфере.

//В мире

Анкара убеждает Москву, что не допустит США к изучению ЗРС С-400

Анкара убеждает Москву, что не допустит США к изучению ЗРС С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил послу России в Анкаре Алексею Ерхову, что страна не позволит американским специалистам изучать российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

//В мире

Трампа уличили в «откосе» от армии во время войны во Вьетнаме

Трампа уличили в «откосе» от армии во время войны во Вьетнаме

Появилась версия о том, как будущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп смог избежать службы в армии страны и отправки во Вьетнам. Соответствующий материал опубликовали американские СМИ.

//Новости МирТесен



//В мире

Стала известна боевая задача ополченцев ДНР в случае прорыва ВСУ под Горловкой

Стала известна боевая задача ополченцев ДНР в случае прорыва ВСУ под Горловкой

В случае наступления противника под Горловкой находящиеся на позициях в данном районе ополченцы ДНР должны будут продержаться до момента прибытия бронетехники. Об этом сообщили в пресс-службе армии республики.

//В мире

Жители Новой Зеландии заметили в небе нечто, напоминающее летящего пришельца

Жители Новой Зеландии заметили в небе нечто, напоминающее летящего пришельца

В небе Новой Зеландии появилось нечто, напоминающее летящего инопланетянина. Согласно последней информации источников, данный инцидент произошел в городе Окленд и очень напугал местных жителей.

//Шоу-бизнес

СМИ: Марат Башаров избил жену и сломал ей нос

СМИ: Марат Башаров избил жену и сломал ей нос

В четверг, 27 декабря, в СМИ появилась информация о том, что известный российский актер и телеведущий Марат Башаров избил свою жену Елизавету. Согласно некоторой информации, артист сломал супруге нос.

//Культура

Лолита: для меня Крым - это по-прежнему Украина

Лолита: для меня Крым - это по-прежнему Украина

Известная певица Лолита Милявская заявила, что до сих пор не считает Крым частью России. "Для меня Крым — это по-прежнему Украина. В душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке", - сказала женщина.

//Происшествия

Двое жителей Ульяновской области украли мост через реку Барыш

Двое жителей Ульяновской области украли мост через реку Барыш

Двое жителей Ульяновской области украли мост через реку Барыш. Согласно последней информации осведомленных источников, впоследствии "находчивые" граждане сдали детали конструкции на металлолом.

//В мире

Армия ЛНР обнародовала на видео подробности плана ВСУ по вторжению в республику

Армия ЛНР обнародовала на видео подробности плана ВСУ по вторжению в республику

Некоторое время назад ополченцы получили доступ к картам офицеров 14-й бригады Вооруженных сил Украины. Проанализировав материалы, попавшие в их распоряжение, защитники ЛНР раскрыли наступательный замысел ВСУ.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Москве двое безработных мигрантов напали с ножом на курьера

В Москве двое безработных мигрантов напали с ножом на курьера

Сегодня стало известно, что два безработных мигранта напали с ножом на курьера в Москве. Соответствующую информацию в четверг предоставил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

//Здоровье

Как не потолстеть за новогодние праздники?

Как не потолстеть за новогодние праздники?

Под новый год в аптеках сметают различные гастропротекторы, ферменты и прочие препараты, помогающие пищеварению. Во время затяжных праздников таким образом пытаются снизить нагрузку на свою печень и желудок. Но врачи подготовили для нас ещё и свои советы по правильному праздничному питанию.

//Общество

"За права человека" впервые за 9 лет не получит президентский грант

"За права человека" впервые за 9 лет не получит президентский грант

Общероссийскому движению "За права человека" в наступающем году не выделят президентский грант. Глава организации Лев Пономарев заявил, что в любом случае собирается сохранить движение.

//Общество

В Госдуме оценили идею внести изменения в российский паспорт

В Госдуме оценили идею внести изменения в российский паспорт

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в четверг, 27 декабря, оценил идею о внесении изменений в российский паспорт.

//В мире

На пляже в Таиланде прогремели два взрыва

На пляже в Таиланде прогремели два взрыва

На одном из пляжей, расположенных на юге Таиланда, прогремели сразу два небольших взрыва. Согласно последней информации, на этом побережье часто бывают туристы из Индонезии, Сингапура и Малайзии.

//Здоровье

Стало известно о новых случаях заражения детей гепатитом С в Амурской области

Стало известно о новых случаях заражения детей гепатитом С в Амурской области

В Амурской области продолжают поступать заявления о новых случаях заражения детей гепатитом С. Все случаи объединяет одно: зараженные проходили лечение в Амурской областной детской клинической больнице.

//Общество

В Минтруда опровергли информацию о массовых увольнениях в 2019 году

В Минтруда опровергли информацию о массовых увольнениях в 2019 году

В Министерстве труда и социальной защиты РФ заявили, что массовых увольнений россиян в 2019 году не будет. Ранее эта неприятная новость появилась на страницах некоторых отечественных изданий.

//Политика

Пушков объяснил, зачем Трамп поехал в Ирак

Пушков объяснил, зачем Трамп поехал в Ирак

По поводу поездки президента США Дональда Трампа в Ирак высказался Алексей Пушков. Российский сенатор объяснил. какова цель внезапной поездки и причём тут Сирия.

//Новости СМИ2

//Общество

Оглашен гороскоп астролога Павла Глобы для успешных в 2019 году знаков зодиака

Оглашен гороскоп астролога Павла Глобы для успешных в 2019 году знаков зодиака

Астролог Павел Глоба рассказал, для каких знаков зодиака 2019 год сложится наиболее удачно. Прогноз Глобы содержится в публикации, появившейся некоторое время назад в российском сегменте интернета.

//Общество

За 28 лет сотрудники МЧС России спасли более двух миллионов человек

За 28 лет сотрудники МЧС России спасли более двух миллионов человек

Глава МЧС России Евгений Зиничев в четверг, 27 декабря, рассказал, какое количество людей спасли российские спасатели за 28 лет. Согласно последней информации, спасены были более 2 миллионов человек.

//Шоу-бизнес

Елена Степаненко сказочно похорошела после расставания с Петросяном

Елена Степаненко сказочно похорошела после расставания с Петросяном

Юмористка Елена Степаненко невероятно похорошела после развода со своим коллегой Евгением Петросяном. На снимке, опубликованном в соцсети на днях, можно увидеть женщину в образе сказочной королевы.

//Происшествия

Предполагаемый убийца московского таксиста прятался от полиции в переходе

Предполагаемый убийца московского таксиста прятался от полиции в переходе

Молодой мужчина, которого подозревают в убийстве таксиста в центре Москвы, прятался от сотрудников полиции в подземном переходе. Ранее сообщалось, что водителя такси зарезали на Крымском валу.

//В мире

Матвиенко: РФ не допустила разгрома Сирии

Матвиенко: РФ не допустила разгрома Сирии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко утром в четверг, 27 декабря, заявила, что Россия не допустила разгрома Сирии. Кроме того, по ее словам, Москва не позволила свергнуть в этой стране власть.

//Общество

Незрячий мужчина простил кондуктора за грубость

Незрячий мужчина простил кондуктора за грубость

В Екатеринбурге кондуктор извинилась перед незрячим мужчиной за то, что в грубой форме требовала оплатить проезд собаки-поводыря. На место работы женщины наложили штраф за её поведение.

//В мире

Взрыв прогремел возле церкви в Афинах

Взрыв прогремел возле церкви в Афинах

В четверг утром, 27 декабря, стало известно, что у церкви в Афинах прогремел взрыв. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося пострадал один человек.

//Политика

Австрийский журналист на Украине боится за свою жизнь

Австрийский журналист на Украине боится за свою жизнь

Журналист из Австрии Кристиан Вершюц попросил о помощи австрийское парвительство. Причиной просьбы журналиста, работающего на Украине, стал страх за свою жизнь.

//В мире

Политолог оценил заявление украинских властей о "серой зоне" в Донбассе

Политолог оценил заявление украинских властей о "серой зоне" в Донбассе

Политолог Иван Мезюхо в четверг оценил заявление советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова о том, что ВСУ удалось взять под свой контроль практически всю "серую зону" в Донбассе.

//Происшествия

Пассажир убил водителя такси в центре Москвы

Пассажир убил водителя такси в центре Москвы

В центре Москвы между водителем такси и пассажиром вспыхнул конфликт, в ходе которого таксист был убит. Согласно последней информации источников, происшествие случилось неподалеку от Крымского вала.

//В мире

Украина утверждает, что получила современные средства связи от НАТО

Украина утверждает, что получила современные средства связи от НАТО

Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак в четверг заявил, что его страна получила современные средства связи от Североатлантического альянса.

//Политика

Тимошенко может стать новым президентом Украины

Тимошенко может стать новым президентом Украины

Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге на Украине. За неё готовы голосовать 20% граждан, сообщает kp.ru. Действующего президента незалежной Петра Порошенко поддерживают около 11% жителей.

//Шоу-бизнес

Настоящая королева: мама Сергея Лазарева покорила пользователей сети

Настоящая королева: мама Сергея Лазарева покорила пользователей сети

Известный российский артист Сергей Лазарев в минувшую среду продемонстрировал снимок своей мамы Валентины Викторовны. Пользователи сети были сражены красотой женщины и сообщили об этом музыканту.

//Спорт

Алина Кабаева считает, что Евгении Медведевой стоит меньше сидеть в соцсетях

Алина Кабаева считает, что Евгении Медведевой стоит меньше сидеть в соцсетях

Российская гимнастка Алина Кабаева в минувшую среду, 26 декабря, заявила, что юная фигуристка Евгения Медведева непременно себя покажет, если будет проводить меньше времени в социальных сетях.

//Общество

Кокорин и Мамаев не станут играть против сотрудников СИЗО

Кокорин и Мамаев не станут играть против сотрудников СИЗО

Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова опровергла слухи о том, что Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против команды сотрудников следственного изолятора "Бутырка".

//В мире

Намеченную США дату войны между Украиной и Россией озвучил журналист из Крыма

Намеченную США дату войны между Украиной и Россией озвучил журналист из Крыма

Соединенные Штаты готовят Украину к вооруженному конфликту с Российской Федерацией. Такое заявление в телевизионном эфире сделал некоторое время назад Константин Кнырик, журналист из Крыма.

//В мире

Пушков: Порошенко продолжит наращивать предвоенную истерию

Пушков: Порошенко продолжит наращивать предвоенную истерию

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков убежден, что президент Украины Петр Порошенко после отмены военного положения в стране не откажется от предвоенной истерии.

//Происшествия

Пожар в Челябинской области унёс жизни трёх человек

Пожар в Челябинской области унёс жизни трёх человек

В результате пожара в частном доме в Челябинской области погибло три человека, среди них один ребёнок. Спастись удалось подростку. Выбраться из горящего дома ему помогли прохожие.

//Происшествия

Жительница Перми, которую волонтеры искали две недели, найдена мертвой

Жительница Перми, которую волонтеры искали две недели, найдена мертвой

28-летняя жительница Перми, которую волонтеры искали в течение двух недель, найдена мертвой. Согласно последней информации источников, погибшая Екатерина Жигало (Вотинова) была обнаружена в Прикамье.

//В мире

Военный эксперт обозначил самую вероятную тактику наступления ВСУ на Донбасс

Военный эксперт обозначил самую вероятную тактику наступления ВСУ на Донбасс

Российский эксперт Борис Рожин обозначил самую вероятную тактику наступательных действий Вооруженных сил Украины в зоне противостояния в Донбассе. Точка зрения аналитика приведена в заметке, опубликованной СМИ.

//Наука

Ученые установили, кто может стать буйным лунатиком

Ученые установили, кто может стать буйным лунатиком

Ученые провели исследования и выяснили, у кого есть шансы превратиться в буйного лунатика. Эксперты полагают, что лунатизм напрямую связан с аномалиями в функционировании мозга во время быстрого сна.

//Происшествия

В Подмосковье случилось ДТП с участием трех машин, двое погибших

В Подмосковье случилось ДТП с участием трех машин, двое погибших

Утром в четверг, 27 декабря, стало известно о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Московской области. Согласно последним данным, в ходе аварии с участием трех автомобилей погибли два человека.

//В мире

Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским

Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским

Президент США Дональд Трамп в рамках своего необъявленного визита в Ирак заявил, что его страна не может оставаться мировым полицейским. Об этом сегодня сообщил журналист из пула Белого дома.

//В мире

Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод в своей одиночной камере

Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод в своей одиночной камере

Гражданка России Мария Бутина, которая сейчас находится в американской тюрьме, пожаловалась на холод в своей одиночной камере. Данную информацию предоставили в посольстве России в Соединенных Штатах.

//Общество

«Мой любимый дом»: как заложить фундамент новой жизни?

«Мой любимый дом»: как заложить фундамент новой жизни?

Среди направлений работы фонда есть и то, которое особенно дорого его руководству. В силу своей исключительности. «Мой любимый дом» – уникальный проект, созданный в помощь выпускникам детских домов. По окончании школы они получают жильё от государства, но квартиры нуждаются в ремонте.

//Общество

Право на возвращение. Будни «Ночлежки»

Право на возвращение. Будни «Ночлежки»

В обычном питерском дворе расположилось двухэтажное здание песочного цвета. Боровая, 112 б. Этот адрес в Питере знает каждый, кто оказался в безвыходной ситуации. Здесь находится благотворительная организация «Ночлежка». За 27 лет работы шанс вернуться к жизни получили тысячи бездомных.

//Шоу-бизнес

Виктория Боня показала надутый живот в программе у Малышевой

Виктория Боня показала надутый живот в программе у Малышевой

Виктория Боня уже целых семь лет живет в Европе, однако это не мешает ей часто приезжать в Россию. Она приняла участие в съёмках программы «Жить здорово!».

//Общество

Одна Надежда на селе

Одна Надежда на селе

Русский Север пленяет своей чистой, первозданной красотой. Кондопога – 2-й по численности город в Карелии, расположенный на берегу Онежского озера. Именно из этого отдаленного уголка русского края наша героиня – Надежда ВАРЛЕВСКАЯ, лауреат Национальной Премии Добрых Дел «Сможем вместе!»

//Общество

«Сострадание в действии»: как фонд в Китае помогает нуждающимся

«Сострадание в действии»: как фонд в Китае помогает нуждающимся

Гуанчжоу. Город дорогих блестящих высоток, сверхскоростных поездов, деловой жизни. В таком, казалось бы, далёком от человеческих страданий мегаполисе в 2010 году родился уникальный благотворительный проект «Из Китая с любовью», который помог уже 20 тысячам нуждающихся по всему миру

//Общество

Лошадиная верность

Лошадиная верность

Многие хозяева не готовы содержать лошадей-пенсионеров. Скакуны участвуют в соревнованиях, приносят медали, веселят народ в цирках, а когда больше не могут выполнять то, что от них требуется, оказываются на бойнях. Стареет их тело, но душа остаётся по-прежнему глубокой и и чистой.

//Общество

Мир не без доброй крышки

Мир не без доброй крышки

Сделать доброе дело порой так же просто, как открутить крышку от бутылки. «Крышки добра» – экологический проект. Суть его заключается в сборе крышек от пластиковых бутылок и их переработке. Средства, полученные в ходе переработки, перечисляют в фонды помощи детям с особенностями развития

//Общество

Конвертируйте бутылки в счастье!

Конвертируйте бутылки в счастье!

Подмосковный проект «Чистое дело» организован студентами из МФТИ. Ребята создали систему сбора пластиковых бутылок. В Долгопрудном уже функционирует 100 контейнеров. Команда одержала победу во всероссийском конкурсе соцпроектов Enactus, в конкурсе соцпредпринимателей SAP SAP UP

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