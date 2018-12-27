Взрыв прогремел возле церкви в Афинах

В четверг утром, 27 декабря, стало известно, что у церкви в Афинах прогремел взрыв. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося пострадал один человек.

Уточняется, что сработало взрывное устройство, заложенное неподалеку от церкви Святого Дионисия в районе Колонаки, который расположен в самом центре Афин, передает RT

Есть информация о том, что из-за взрыва серьезные травмы получил сотрудник полиции. Пострадавший был экстренно госпитализирован, данных о его состоянии пока не поступало. Предполагается, что взрывное устройство было помещено в коробку. Место происшествия оцепили.