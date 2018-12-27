Политолог Иван Мезюхо в четверг оценил заявление советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова о том, что ВСУ удалось взять под свой контроль практически всю "серую зону" в Донбассе.

По словам эксперта, данное высказывание было допущено в контексте вероятного обострения ситуации на территории Донбасса. Этим заявлением украинские власти фактически признают, что не соблюдают Минские договоренности, заявил сегодня Мезюхо в разговоре с RT . Политолог убежден, что Киев не желает мирно урегулировать конфликт и установить долгосрочный мир в вышеуказанном регионе.

Иван Мезюхо не исключил, что руководство Украины в настоящий момент "лукавит, хитрит, занимается дезинформацией".