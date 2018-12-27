Трампа уличили в «откосе» от армии во время войны во Вьетнаме

Появилась версия о том, как Дональд Трамп смог избежать службы в армии Соединенных Штатов и отправки во Вьетнам. Соответствующий материал опубликовали американские СМИ.

Газета The New York Times пишет, что врач-ортопед Ларри Браунстайн в 1968 году «оказал услугу» предпринимателю Фреду Трампу, поставив его сыну диагноз «костные шпоры». Это позволило молодому человеку избежать участия в боевых действиях.

Данные сведения издание огласило со слов дочери медика. Официально информация о том, как будущий президент США «откосил» от армии, не подтверждена.

Ранее СМИ процитировали заявление Дональда Трампа, который отметил, что Штаты больше не могут быть мировым полицейским.