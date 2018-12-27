Украина утверждает, что получила современные средства связи от НАТО

Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак в четверг заявил, что его страна получила современные средства связи от Североатлантического альянса.

Гримчак подчеркнул, что НАТО предоставила Украине устройства, в частности, благодаря введенному ранее военному положению, передает сегодня РИА "Новости" . По словам замминистра, речь идет о так называемых защищенных средствах связи, которых так не хватало стране.

Юрий Гримчак, однако, не стал уточнять, что именно получила украинская сторона, а также в каком объеме и за какой период времени.