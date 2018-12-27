Возможные условия поставок российского оружия воюющим ДНР и ЛНР назвали в сети

Обозначены условия, при которых Российская Федерация, не являющаяся участницей конфликта в Донбассе, может начать поставки оружия воюющим с Киевом ДНР и ЛНР. Соответствующая публикация появилась в отечественной блогосфере.

Как пишет автор канала «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен», Москва может отказаться от нейтралитета, если Соединенные Штаты начнут снабжать украинскую армию современным оружием, в том числе летальным. К другим предполагаемым условиям поставок российских вооружений самопровозглашенным республикам блогер отнес возобновление полномасштабных боевых действий в Донбассе и признание властями РФ независимости ДНР и ЛНР.

Ранее сегодня сообщалось, что в российском экспертном сообществе назвали наиболее вероятную тактику наступления Вооруженных сил Украины в зоне конфликта на востоке страны.