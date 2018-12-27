Пушков: Порошенко продолжит наращивать предвоенную истерию

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков убежден, что президент Украины Петр Порошенко после отмены военного положения в стране не откажется от предвоенной истерии.

Сенатор отметил, что украинскому лидеру пришлось отменить ВП исключительно для того, чтобы никто не обвинил его в попытке сорвать выборы президента страны, которые должны состояться на Украине в марте 2019 года, передает ФБА "Экономика сегодня".

Пушков также отметил, что Порошенко ждал "российской агрессии" в виде атаки на Мариуполь, однако его ожидания не оправдались. Европейские лидеры всерьез не восприняли предсказание украинского политика.

По словам Алексея Пушкова, президент Украины в будущем непременно пойдет на новое обострение.