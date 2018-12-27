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Пушков: Порошенко продолжит наращивать предвоенную истерию
27 декабря 2018, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков убежден, что президент Украины Петр Порошенко после отмены военного положения в стране не откажется от предвоенной истерии.
Сенатор отметил, что украинскому лидеру пришлось отменить ВП исключительно для того, чтобы никто не обвинил его в попытке сорвать выборы президента страны, которые должны состояться на Украине в марте 2019 года, передает ФБА "Экономика сегодня".
Пушков также отметил, что Порошенко ждал "российской агрессии" в виде атаки на Мариуполь, однако его ожидания не оправдались. Европейские лидеры всерьез не восприняли предсказание украинского политика.
По словам Алексея Пушкова, президент Украины в будущем непременно пойдет на новое обострение.
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