Соединенные Штаты готовят Украину к вооруженному конфликту с Российской Федерацией. Такое заявление в телевизионном эфире сделал Константин Кнырик, журналист из Крыма.

Представитель СМИ, ставший участником одной из программ канала «ТВ Центр», сообщил, что в настоящее время в соседнем государстве готовится «полноценная армия», способная осуществлять сухопутные операции. Численность данной армии может составить до миллиона человек. Планируется, что в ней будут служить «русские люди, ненавидящие Россию», отметил Кнырик.

По словам журналиста, американская сторона рассчитывает, что война между Украиной и Россией вспыхнет в 2024 году.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, в распоряжение хакеров попали документы, свидетельствующие о том, что Киев может организовать еще одну антироссийскую провокацию в Керченском проливе.