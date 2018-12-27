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Намеченную США дату войны между Украиной и Россией озвучил журналист из Крыма
27 декабря 2018, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты готовят Украину к вооруженному конфликту с Российской Федерацией. Такое заявление в телевизионном эфире сделал Константин Кнырик, журналист из Крыма.
Представитель СМИ, ставший участником одной из программ канала «ТВ Центр», сообщил, что в настоящее время в соседнем государстве готовится «полноценная армия», способная осуществлять сухопутные операции. Численность данной армии может составить до миллиона человек. Планируется, что в ней будут служить «русские люди, ненавидящие Россию», отметил Кнырик.
По словам журналиста, американская сторона рассчитывает, что война между Украиной и Россией вспыхнет в 2024 году.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, в распоряжение хакеров попали документы, свидетельствующие о том, что Киев может организовать еще одну антироссийскую провокацию в Керченском проливе.
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