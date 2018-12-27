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Военный эксперт обозначил самую вероятную тактику наступления ВСУ на Донбасс
27 декабря 2018, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]
Российский эксперт Борис Рожин обозначил самую вероятную тактику наступательных действий Вооруженных сил Украины в зоне противостояния в Донбассе. Точка зрения аналитика приведена в заметке, опубликованной интернет-СМИ.
Как пишет портал politexpert.net, Рожин рассматривает в качестве наиболее вероятного сценария дальнейшего развития событий использование киевскими силовиками тактики «волчьих стай». Данная тактика предполагает формирование малочисленных групп, которые могут вести наступление на различных направлениях.
Военный эксперт полагает, что такой способ ведения боевых действий не принесет ВСУ успеха. Защитники Донбасса хорошо подготовились к предполагаемому вторжению противника, отметил Борис Рожин.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в парламенте непризнанной ДНР рассказали подробности возможной провокации Киева в городе Мариуполе. По данному вопросу высказалась депутат Ирина Попова.
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