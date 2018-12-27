Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским

Президент США Дональд Трамп в рамках своего необъявленного визита в Ирак заявил, что его страна не может оставаться мировым полицейским. Об этом сегодня сообщил журналист из пула Белого дома.

По мнению Трампа, нечестно, что бремя целиком лежит на Соединенных Штатах Америки, передает в четверг, 27 декабря, РИА "Новости" . Американский лидер отметил, что Вашингтон больше не хочет, чтобы другие государства пользовались американскими военнослужащими для своей защиты, не оплачивая при этом оборону.

Дональд Трамп также добавил, что военные США разбросаны по всему миру и находятся даже в тех странах, о которых многие не слышали. "Смешно, честное слово", – резюмировал Трамп.