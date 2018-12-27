Советник президента Украины Юрий Бирюков сделал в минувшую среду резонансное заявление. По словам политика, ВСУ удалось взять под контроль практически всю "серую зону" на территории Донбасса.

Бирюков добавил, что по сравнению с тем состоянием, с которого Вооруженные силы Украины начинали в мае 2014 года, освобождены две трети территории, передает РИА "Новости"

Напомним, что "серая зона" на Донбассе отделяет ВСУ от сил ДНР и ЛНР. Ее границы были ранее установлены Минскими соглашениями. Отметим также, что введение войск хотя бы одной стороны в вышеуказанную зону является нарушением договоренностей.