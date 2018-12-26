Олег Кононенко остался на МКС без новогодних подарков

На борту Международной космической станции тоже готовятся к Новому году. К сожалению, единственный в экипаже российский космонавт Олег Кононенко остался без новогодних подарков из-за аварии «Союза МС-10».

«Все новогодние подарки для космонавтов в этом году, к сожалению, разбились. Мы посылали подарки с Алексеем Овчининым, но «Союз МС-10 потерпел аварию». Там был сапожок, в который мы положили любимые конфеты Олега Кононенко. Отправляли еще ягоды, орешки, кетчуп, горчицу. Космонавтам на орбите хочется нормальной еды», - рассказала специалист по психологической поддержке космонавтов Лилия Шуева.

К выбору подарков для космонавтов на МКС подходят с душой не только родственники, но и сотрудники службы психологической поддержки, отметила Лилия Шуева. «Даже конфеты выбираем те, которые человек любит. Иногда даже на фабрику едем, чтобы конфеты были свежие. Сколько еще времени пройдет, пока космонавт их получит», - призналась она. По словам Шуевой, на МКС очень ценят подарки, передающие тепло семьи и атмосферу родного дома – самодельные сувениры, фотоколлажи и даже любительскую семейную хронику, передает ТАСС.