Порошенко озвучил планы Украины на Керченский пролив

Президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня, что Украина никогда не откажется от использования Керченского пролива для судоходства в расположенные на Азовском море украинские порты.

«Подчеркиваю твердо и убедительно: Украина никогда не откажется от использования своих портов в Азовском море, в том числе и военными судами. На нашей стороне правда, на нашей стороне право, в том числе и международное, на нашей стороне поддержка мира. И мы задействуем для этого все политико-дипломатические средства», - заявил Порошенко.

Лидер Незалежной также признался, что его шокируют заявления украинской оппозиции о том, что виновником инцидента в Керченском проливе является Киев, а не Москва, сообщает Lenta.ru.