Ребенок, недовольный рождественскими подарками, вызвал полицию

Девятилетний мальчик из города Цетель на северо-западе Германии вызвал полицию, потому что ему не понравились рождественские подарки. Полицейским еле удалось успокоить рассерженного ребенка.

Наряд полиции приехал на вызов. В доме полицейских ожидал очень сердитый девятилетний мальчик. Он указал представителям правоохранительных органов на лежавшие под елкой подарки, а затем предъявил им свой список желаний. Служители правопорядка сверили виш-лист с тем, что лежало под елкой, и, действительно, не обнаружили ни одного совпадения.

Полицейским пришлось провести с ребенком успокоительную беседу, в ходе которой они попытались объяснить мальчику, что Санта-Клаус вообще-то уже очень старенький и, наверное, просто перепутал подарки. В конце концов конфликт между ребенком и его семьей был прекращен, сообщает РИА Новости.