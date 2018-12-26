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Ребенок, недовольный рождественскими подарками, вызвал полицию

26 декабря 2018, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

Ребенок, недовольный рождественскими подарками, вызвал полицию
Фото: pixabay.com

Девятилетний мальчик из города Цетель на северо-западе Германии вызвал полицию, потому что ему не понравились рождественские подарки. Полицейским еле удалось успокоить рассерженного ребенка.

Наряд полиции приехал на вызов. В доме полицейских ожидал очень сердитый девятилетний мальчик. Он указал представителям правоохранительных органов на лежавшие под елкой подарки, а затем предъявил им свой список желаний. Служители правопорядка сверили виш-лист с тем, что лежало под елкой, и, действительно, не обнаружили ни одного совпадения.

Полицейским пришлось провести с ребенком успокоительную беседу, в ходе которой они попытались объяснить мальчику, что Санта-Клаус вообще-то уже очень старенький и, наверное, просто перепутал подарки. В конце концов конфликт между ребенком и его семьей был прекращен, сообщает РИА Новости.

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