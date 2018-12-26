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Турецкая художница озадачила пользователей сети
26 декабря 2018, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]
Турецкая художница Элиф Нихан Сахин, находясь в предновогоднем расположении духа, озадачила пользователей сети оптической иллюзией с нарисованной новогодней елочной гирляндой.
Элиф рисует в стиле гиперреализм. Периодически она развлекает подписчиков в своем инстаграме, предлагая им угадать, какой из предметов на листе бумаги настоящий, а какой – нарисованный. Пользователи признаются, что далеко не всегда им удается отличить реальный предмет от изображенного художницей.
На днях она выложила в инстаграм лист бумаги с новогодней гирляндой. Фокус заключался в том, что из четырех никто гирлянды три были настоящими, а одна – нарисованной. Но понять это становится возможным лишь, когда гирлянда начинает светиться. Нарисованная, само собой, не светится. Пользователи в очередной раз восхитились мастерством девушки.
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