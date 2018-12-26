Чем ответит Россия на выход США из договора о РСМД

Главному редактору еженедельника «Аргументы недели» отвечает академик РАН, Генеральный конструктор института «Теплотехника» и создатель ракет «Булава» и «Тополь» Юрий Соломонов.



По мнению академика, средства противоракетной обороны США могут быть переоборудованы в средства нападения. И это действительно стоит учитывать. Это действительно можно сделать, очень быстро и недорого. И коль скоро это вызывает опасения и возражения со стороны политического руководства нашего государства, безусловно, это головная боль и для нас, и для европейцев, которые находятся в тренде действий Соединенных Штатов Америки. "Пока это представляет, прежде всего, политическую угрозу, которая может трансформироваться и в военную. Но думаю, до этого дело не дойдет", - говорит Соломонов.



В развёрнутом интервью конструктор затронул и лунную программу России, которая обрела конкретные очертания. В техническом облике сверхтяжелой ракеты-носителя планируется, как один из вариантов, применение твердотопливных ускорителей. Нужно сказать, что это тоже не пионерские решения. На всех ракетах такого класса будь то у нас, у американцев, у китайцев, у французов - в качестве одного из элементов ракетоносителя на начальном стартовом участке используются твердотопливные ускорители. Это связано с гарантированным обеспечением безопасности наземного стартового комплекса. Это более надежное стартовое средства по выводу огромных масс. Стартовый вес той ракеты, которая планируется для полета на Луну 3,5 тыс. тонн. Тысяч тонн! В 2019-ом году Президенту должен быть представлен проект того ракетного комплекса со сверхтяжелой ракетой.



Есть чем похвастаться России и в сфере ядерного оружия. На сколько лет США отстали от России в модернизации ядерного оружия? За последние 10-15 лет мы ушли далеко. С точки зрения своих и тактико-технических характеристик, и характеристик, которые вытекают из условий боевого применения по сравнению с западными аналогами. Например, это появление более совершенных систем ракетной обороны. А также нанесение ответного удара в более жестоких условиях упреждающего удара, живучести, сохранение средств боевого управления и связи в критических ситуациях неожиданной агрессии. Действительно, имеет место опережение американцев минимум на 10-15 лет. Это не значит, что они этого не сделают. Если займутся, лет через 10-15 сделают то же самое.



У России всегда была и остаётся страховка от ядерного удара противника. «Мёртвая рука» уничтожит США даже после гипотетической гибели России.

Ещё в СССР была создана система обороны под названием «Периметр», которая должна была начать действовать после полного поражения СССР в результате ядерной бомбардировки. «Периметр» запускал советские ядерные ракеты уже после гибели СССР и гарантированно уничтожал США в ответ. Заграницей «Периметр» называют «Мертвая рука». И в современной обороне много существующих средств, которые гарантировано исключают безнаказанность ядерного удара по нам и обеспечивают невозможность их уничтожения одномоментно. Кто бы что там ни делал. То есть ответный удар будет в любом случае.









