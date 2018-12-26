Порошенко отменил военное положение на Украине

Сегодня в 14.00 (15.00 мск) президент Украины Петр Порошенко отменил военное положение в стране, введенное месяцем ранее в ряде пограничных с РФ областей после инцидента в Керченском проливе.

«Сегодня, 26 декабря, в 14.00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно основано на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности на Украине», - заявил Петр Порошенко в своем твиттере.

В сети «принципиальное решение» президента Незалежной вызвало очередное шквал насмешек. «Порошенко отменил военное положение. Россия на войну так и не явилась», - пишут пользователи.

Российский политолог Армен Гаспарян тоже весьма иронично отозвался на эту новость. «Война отменяется. Инфернальный Мордор проявил всю свою гнусность и сорвал очередной гениальный план гетмана», - написал он в своем твиттере.