Американский историограф Майкл Бешлосс опубликовал письмо 35-го президента США Джона Кеннеди. В письме Кеннеди успокаивает маленькую девочку Мишель, которая боится, что русские разбомбят Санта Клауса.

«Дорогая Мишель! Я был рад получить твое письмо о необходимости предотвратить бомбардировки русскими Северного полюса, которые угрожают жизни Санта Клауса. Я разделяю твою тревогу насчет атмосферных испытаний Советского Союза. Они опасны не только для Северного полюса, но и для всего мира, не только для Санта Клауса, но и для всех людей. как бы то ни было, тебе не стоит беспокоиться о Санта Клаусе. Я говорил с ним вчера, и он прекрасно себя чувствует. На это Рождество он снова облетит весь мир», - заверил Джон Кеннеди маленькую Мишель.

Это послание Джона Кеннеди датировано 28 октября 1961 года. В это время отношения между СССР и США переживали очередной непростой период: в июне 1961 состоялась встреча Кеннеди и Хрущева в Вене, а уже в 1962 году разразился карибский кризис, за которым последовала гонка вооружений между двумя ведущими ядерными державами, сообщает РИА Новости.