РФ и КНР отложили идею подписать соглашение о расчётах в нацвалютах

Несмотря на популистскую риторику о необходимости дедолларизации, наши зарубежные партнеры (Китай, в частности) не спешат на деле переходить к внешнеторговым расчетам в национальных валютах.

Так, накануне стало известно, что РФ и КНР отложили подписание практически полностью согласованного договора о переходе к двусторонним расчетам в национальных валютах, которое готовилось с 2014 года. А значит, не стоит рассчитывать на то, что другие зарубежные партнеры России массово пойдут на этот шаг.

Стоит отметить, что каждое углубление антироссийских санкций неизбежно усложняет международные расчеты. И наши зарубежные партнеры боятся последствий работы с российскими подсанкционными компаниями больше, чем мы сами, анализирует ситуацию Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».