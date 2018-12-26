Украина готовит «серьезнейшие провокации» в контролируемом Киевом Мариуполе. С соответствующим заявлением выступила Ирина Попова, депутат парламента самопровозглашенной ДНР.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении депутата, украинская сторона может подорвать цистерны аммиака, хранящиеся на мариупольских промышленных предприятиях, пишет «ПолитНавигатор». По словам Поповой, данный инцидент, в котором планируется обвинить Донецк, даст президенту соседнего государства Петру Порошенко повод распространить режим военного положения на всю территорию страны. В целях еще большей «драматизации» предполагаемой катастрофы киевские диверсанты минируют дороги, по которым возможна эвакуация пострадавших в результате провокации горожан, отметила Ирина Попова.

Ранее сегодня сообщалось, что в ополчении ДНР назвали причину нежелания Украины начинать «реальную войну» против Донбасса.