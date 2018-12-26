В ополчении ДНР объяснили нежелание Киева начинать «реальную войну» с Донбассом

Возобновление полномасштабных боевых действий в зоне конфликта в Донбассе не произойдет. Соответствующий прогноз в разговоре с представителями отечественных СМИ озвучил ополченец непризнанной ДНР Александр Матюшин.

Матюшин отметил, что повторение сценария 2014 года не нужно ни защитникам Донбасса, ни Киеву. По словам ополченца, власти бывшей советской республики прекрасно осознают, что в случае начала «реальной войны» Украина «не выживет как государство». Единственное, что может сделать противник, - осуществить провокацию, подобную уничтожению малайзийского Boeing, заявил Александр Матюшин в интервью «Царьграду».

Ранее в среду сообщалось, что пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала в интернете видео, в котором обозначена боевая задача защитников республики, занимающих позиции на подступах к Горловке.