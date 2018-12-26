Интерес к зарубежной недвижимости вырос у россиян на 70%

По результатам исследования Финансового университета при правительстве России, россияне за последние два года в полтора раза больше стали покупать недвижимость за границей. Наибольший интерес соотечественники проявляют к Болгарии, Турции, Черногории, Чехии, Кипру, Германии.



Это не только попытка защитить свои сбережения от инфляции, но и реализация возможностей, как говорится, по карману. Ведь зарубежная недвижимость стоит в разы дешевле московской, да и её обладатели получают преференции в оформлении виз и вида на жительство. Вместе с тем, снизился спрос на недвижимость в ближнем зарубежье.



Как правило, позволить себе такие вложения могут жители столиц и крупных промышленных городов. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Пермь, Владивосток, Краснодар и Сочи.



