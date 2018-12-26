Появилось пророчество «новой Ванги» о воссоединении Донбасса с Россией в 2019-м
26 декабря 2018, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]
В 2019-м Донбасс воссоединится с Российской Федерацией. Об этом говорится в пророчестве, сделанном французским экстрасенсом Каедэ Убер, которую в СМИ окрестили «новой Вангой».
Видео с предсказанием ясновидящей некоторое время назад появилось на YouTube-канале Vse Goroskopu. Каедэ Убер предрекла «окончательное воссоединение» Донбасса с РФ в следующем году, отмечается в ролике.
На Украине, согласно прогнозу экстрасенса, в 2019-м произойдет третий Майдан, который будет «гораздо мощнее» двух предшествующих. Петр Порошенко потеряет пост президента, ему грозит политическое забвение. По словам «новой Ванги», к власти в бывшей советский республике «придут ставленники из-за океана». Смена политического руководства не приведет к положительным изменениям в экономике страны, полагает Каедэ Убер.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в эфире российского телевидения огласили предсказание карпатского мольфара Михаила Нечая о распаде Украины на несколько частей.