Как и когда празднуют Бенгальский Новый год

В то время, как многие народы мира готовятся встретить наступление Нового Года, в Бангладеш все тихо и спокойно, да и куда торопиться, если до празднования еще четыре с лишним месяца. Новый Год, аж с 1584 года, здесь отмечают 14 апреля, и носит он название «Бенгальский Новый Год».

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Ввели его сначала как сельскохозяйственный год, то есть привязанный к определенным работам, например - сбор и обработка урожая, но впоследствии начали просто праздновать как Новый Год.









Празднуют его с размахом, устраивая гигантские ярмарки и фестивали. Помимо широкой культурной программы, на ярмарке можно купить традиционные бенгальские изделия, различные продукты, поделки, безделушки. В этот день принято одеваться в самые лучшие одежды, навещать родственников и друзей. Все это «буйство» проходит на трезвую голову, так как в Бангладеш запрещен алкоголь, что не мешает народу получать удовольствие от происходящего. Есть чему поучиться?