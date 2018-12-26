В Раде придумали план возвращения восставших против Киева ДНР и ЛНР без войны

Украинский парламентарий Вадим Рабинович огласил свой план мирного возвращения восставших против Киева республик Донбасса. Соответствующее заявление представитель Верховной Рады сделал в разговоре со СМИ.

Согласно точке зрения депутата, властям Украины следует пойти на прямые переговоры с руководством самопровозглашенных государств. За этим, по словам Рабиновича, должно последовать согласованное с ДНР и ЛНР назначение временного военного губернатора Донбасса.

Претворение в жизнь плана Рабиновича предполагает выезд из Донбасса людей, «которые нам не нравятся». На смену им придут «новые», процитировало украинского законодателя российское сетевое издание ФАН.

Ранее в четверг сообщалось, что политолог Анатолий Вассерман обозначил выгоду Запада от обострения обстановки в зоне военного конфликта в Донбассе.