SANA передало об авиаударах Израиля по окрестностям Дамаска

Сирийское информагентство SANA передало об атаке израильских ВВС по объектам к западу от Дамаска в Сирии. По его данным, в ночь на среду, 26 декабря, ракеты выпустили израильские самолеты, залетевшие с территории Ливана.

В результате атаки ранены трое сирийских военных, повреждён склад боеприпасов. ПВО Сирии удалось отразить авиаудары и уничтожить большую часть израильских ракет. По данным ТАСС, атака продолжалась около полутора часов, всего средствам ПВО удалось поразить восемь израильских ракет.

Корреспондент РИА Новости сообщил, что в столице Сирии минувшей ночью были слышны несколько взрывов.

Армия Израиля сообщила, что задействовала систему противоздушной обороны для перехвата зенитной ракеты, выпущенной с территории Сирии.