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На Украине начались проблемы с зарплатами учителям, школам грозит закрытие
26 декабря 2018, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине начались проблемы с зарплатами учителям. Средним школам грозит закрытие. В бюджете страны не достаточно средств на достойные зарплаты школьным учителям. Проблемы с зарплатами начались еще весной, так как власти не учли повышения окладов педагогам с 1 января 2018 года, - сообщает "Свободная пресса".
К настоящему времени общий долг по зарплатам школьным учителям вырос до миллиарда гривен. С целью компенсировать нехватку бюджетных средств начали урезать установленные ранее доплаты педагогам, которые составляют до 30% от их окладов. А родителям школьников предлагают платить за обучение, - сообщает "ФАН".
Депутат Верховной Рады Украины Ирина Констанкевич рассказала, что основная проблема с зарплатами учителям заключается в неэффективной сети бюджетных учреждений — на Украине много малокомплектных школ, низкая наполняемость и стало много "лишних" учителей.
В Минобразования Украины рассказали, что на начало 2019 года в большинстве областей Украины ожидаются крупные задолженности по зарплатам, и эта сумма перевалит за миллиард гривен.
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