Вассерман раскрыл выгоду Запада от эскалации конфликта между ВСУ и Донбассом

Для Запада выгодна эскалация военного конфликта на востоке Украины, участниками которого являются Вооруженные силы Украины и ополченцы народных республик Донбасса. Такую точку зрения озвучил Анатолий Вассерман.

Как отметил политолог в разговоре с ФАН, обострение противостояния позволило бы зарубежным «спонсорам» киевского режима отвлечь внимание своих сограждан от проблем в Западной Европе и Северной Америке. Кроме того, на фоне эскалации в Донбассе Соединенные Штаты могут закрутить экономические «гайки», полагает Вассерман. По его мнению, Вашингтон рассматривает «российскую агрессию» на Украине в качестве аргумента, с помощью которого он рассчитывает убедить Европу отказаться от газа из РФ в пользу американского.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Сергей Марков назвал предполагаемые даты военной «вспышки» в Донбассе.