Луценко назвал инцидент в Керченском проливе «третьей волной оккупации» Россией

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал инцидент с тремя украинскими военными кораблями в Керченском проливе «третьей волной оккупации» со стороны России, сообщает kp.ru. Он призвал в связи с этим не допускать российские суда в европейские порты.

Первыми двумя волнами Луценко считает присоединение Крыма к Российской Федерации и события в Донбассе.

Три судна ВСУ, напомним, нарушили российскую границу. По мнению генпрокурора Незалежной, инцидент в Керченском проливе «касается абсолютно всех стран». В интервью изданию Bild Луценко призвал не допускать российские суда в европейские порты.

Объясняя введение военного положения в нескольких регионах Украины, Луценко сказал, что киевские власти приняли такое решение из-за того, что на границе якобы была замечена «высокая концентрация российских войск».

Напомним, 25 ноября три украинских корабля вошли в территориальные воды РФ и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских властей. 26 ноября российские пограничники задержали эти судна.