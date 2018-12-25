Башмачки Чудотворца Спиридона Тримифунтского

25 декабря православные всего мира отмечают день памяти удивительного святого Спиридона Тримифунтского. Еще этот день называют Спиридонов или Спиридон Солнцеворот.

Православная церковь вспоминает в этот день святителя Спиридона Тримифунтского. В народе его прозвали Переворот. Потому как были уверены, что Спиридон крутит Солнце и благодаря ему оно всегда светит людям.

Что же это за святой? Чем он так угодил Господу, что получил в награду чудесный дар?

Наш корреспондент отправился на родину святителя, на Кипр.

Родился Спиридон в конце третьего века на Кипре в простой христианской семье. С детства он пас овец и вел скромный, богоугодный образ жизни. Настало время, и будущий святой женился. У него появились дети. Но вскоре супруга Спиридона скончалась, и он стал еще усерднее служить Богу. Он всегда видел перед собой пример Давида, Иакова, Авраама, которых отличали простота, кротость и любовь к людям. За свою доброту и сердечность Спиридон получил в награду от Господа дар: научился исцелять людей, изгонять бесов, помогал улучшить материальное состояние бедных. Вскоре, он был назначен епископом города Тримифунта. Отсюда и стал называться Спиридоном Тримифунтским.









Немного остановимся на храме, где епископом служил Спиридон. Деревня Аския, в которой родился Спиридон, и древний город Тримифунт, где служил святой, находится в той части острова Кипр, которая оккупирована Турцией и входит в состав так называемой Турецкой Республики Северного Кипра. Обе деревни расположены примерно в 6 км. друг от друга.

Что сегодня стало с храмом, где служил один из самых почитаемых у православных святой?









В настоящее время, все православные храмы и церкви в деревнях, которые оккупировали турки, осквернены и разрушены. Некоторые православные святыни перестроены в мечети. А храм, где служил Спиридон, практически разрушен. Говорят, что на том месте находятся казармы для турецких военных. Право слово, возмутительно…

«Ходящий» Святой

В православном мире Спиридон почитается как «ходящий» святой. Что это значит? Обыкновенное чудо! Спиридон Тримифунтский, так говорят священнослужители, по сей день не перестает странствовать по миру: он помогает всем, кто с верой в молитве к нему обращается.









А чудные башмачки его, после долгого хождения, изнашиваются, и несколько раз в год их заменяют на новые. А изношенные «тапочки» разрезают на части и как великую святыню раздают верующим. Таким образом, башмачки Спиридонушки можно найти во многих уголках мира. Мощи святителя находятся на греческом острове Корфу, а обувь святителя есть и в московском Даниловом монастыре, а также и на Кипре, в деревне Афиену.









Почему люди стремятся поклониться святому Спиридону? В каких вопросах помогает святитель?

Спиридон еще при жизни являл множество чудес: он исцелял неизлечимо больных, врачевал как телесные, так и душевные недуги, изгонял бесов и даже воскрешал мертвых. Очень часто к Спиридонушке обращаются люди с бытовыми вопросами: решить вопрос с квартирой, разрешить запутанную финансовую ситуацию, помочь открыть бизнес, вернуть украденные деньги…

В любом случае, если есть желание увидеть башмачки Спиридона, то добро пожаловать в деревню Афиену, в церковь Девы Марии! А если увидеть мощи и поклониться им, то непременно отправляйтесь на остров Корфу!

И будьте уверены, что удивительный святой вас непременно услышит! Проверено!



