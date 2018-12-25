В США опубликовали доклад о странных расходах из госбюджета

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол опубликовал ежегодный отчет о расходах госбюджета США. Автор доклада, в частности, обратил внимание, что более 114 миллионов долларов ушло на странные проекты.

Например, сообщил докладчик, американское правительство перечислило 76 миллионов долларов на стипендии солдатам армии Сомали. Мало того, что Сомали является одной из самых коррумпированных стран мира, так и армия там фактически не существует. 18 миллионов долларов из американского госбюджета было направлено на развитие египетского туризма, а еще 13 «зеленых лимонов» – на поддержку американских фермеров.

Недоумение сенатора также вызвали расходы на съемку сериала в жанре драмы на афганском языке, съемки рекламных роликов американских колледжей для индийских студентов, поддержка индийских женщин-предпринимательниц, постановка оперы о жизни принца Гарри, организация курсов лоббирования для граждан Руанды, изучение влияния воздушных потоков на ящериц, изучение древней охоты на ослов и лошадей в античной Азии.

Но апогеем «безумных» трат сенатор назвал исследование сексуальной активности перепелов под воздействием психоактивных веществ, сообщает 360tv. Итого, в общей сложности на подобные проекты было потрачено свыше 114 миллионов долларов из государственного бюджета США. При этом Пол Рэнд напомнил, что госдолг США достиг внушительной суммы в 21 миллиард долларов.