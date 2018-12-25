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Порошенко нет среди фаворитов президентской гонки на Украине
25 декабря 2018, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские социологи провели опрос популярности потенциальных кандидатов на пост президента страны. Действующий президент занимает лишь третье место после Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского.
Опрос проводил Киевский международный институт социологии. Согласно его данным, Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", набирает 11,9% голосов, на втором месте идёт актёр Владимир Зеленский с 8,2% и третье место занимает Пётр Порошенко - 6,5%. И хотя ещё нет официально зарегистрированных участников выборов, политологи говорят о явном провале действующего президента.
Популярность актёра Зеленского объясняют протестным голосованием и популярностью у молодёжи, однако на практике, даже если он примет участие в выборах, его электорат обычно не ходит голосовать. Поэтому у Зеленского нет шансов пройти во второй тур.
Относительно заявления Порошенко, что он будет поддерживать достойного, то политологи говорят о плохих отношениях между ним и реальным фаворитом выборов - Юлии Тимошенко. Они незаладились ещё в 2004 году, во время предвыборной кампании Виктора Ющенко.
Среди оппозиционных кандидатов Юрий Бойко набирает сегодня 6,2%, Олег Ляшко - 4,9%.
Регистрация кандидатов в президенты Украины будет проводиться с 31 декабря по 3 февраля. С момента регистрации кандидаты получают возможность начинать предвыборную кампанию. Ну а сами выборы состоятся 31 марта 2019 года.
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