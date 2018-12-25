В Совфеде прокомментировали расширение санкций против Украины

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал расширение санкций в отношении Украины как ответную меру на проводимую украинскими властями политику.

«С каждым днем украинская сторона порождает все новые и новые конфликты, вся их политика строится исключительно на русофобии. Они устраивают провокации, делают все для ухудшения отношений с Россией. В этой ситуации совершенно правильно ввести санкции против конкретных лиц – верхушки украинского сообщества. Это сообщество сложно назвать элитой, поскольку элита – положительное понятие, для них оно неприменимо», - высказал свое мнение сенатор.

Сергей Цеков также подчеркнул, что специальные ограничительные меры вводятся не против украинского народа в целом, а против конкретных физических и юридических лиц. Этот момент, по его мнению, является принципиально важным, передает RT.