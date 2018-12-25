Папа Римский призвал к окончанию войны на Украине и в Сирии

Папа Римский Франциск в рождественском послании "Urbi et Orbi" ("Граду и миру") пожелал верующим братства и призвал к миру на Украине, в Сирии, на Святой земле и других конфликтных регионах.

По его словам, необходимо закончить военные действия в САР, а значит, найти политическое решение конфликта, которое удовлетворило бы все стороны. Не осталась без его внимания ситуация на Украине и в Йемене.

"Да принесет рождающийся Господь облегчение возлюбленной Украине, жаждущей вернуть себе прочный мир, который все еще не наступил", - говорится в опубликованном накануне послании понтифика.

Папа Римский подчеркнул, что только в мире и уважении прав каждой нации страна может оправиться от страданий, которые получила, и восстановить достойные условия жизни для своих граждан.