Посольство России сожалеет о нападках Мэй в канун Рождества

Посольство Российской Федерации в Великобритании выразило сожаления о нагнетании антироссийских настроений в рождественской предпраздничной речи британского премьер-министра Терезы Мэй. Пушков оценил слова Терезы Мэй о "российском вторжении"

Российские дипломаты были крайне удивлены словами главы правительства Соединенного Королевства, которая поблагодарила британских военнослужащих за то, что те предотвратили нападение РФ.

"Даже наступающее Рождество используется руководством Великобритании как повод для нагнетания антироссийских настроений", - с сожалением отметили в посольстве России, расположенном в Лондоне.

"Может сложиться впечатление, что со стороны России имели место попытки нарушения воздушного пространства и территориальных вод Великобритании. Такого никогда не было", - подчеркнули там.