Противостояние президента США с ФРС добавит мировым рынкам нестабильности

Президент США Дональд Трамп в который раз отличился. На фоне обвала американских фондовых рынков и продолжающегося падения цен на нефть он начал атаку на ФРС. Пока только вербальную.

Федеральная резервная система (ФРС) США не так давно в очередной раз (впрочем, вполне предсказуемо) подняла ставку. Это и вызвало неудовольствие американского президента. Кроме того, в прессу просочилась информация, что Дональд Трамп в узком кругу обсуждал возможность отставки нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла. И это – беспрецедентное событие, поскольку ФРС США традиционно независима от исполнительной власти и действует в рамках своей логики.

Стоит отметить, что Трамп сильно рискует, оказывая давление на ФРС: вмешательство в ее дела никогда не прибавляло очков американским лидерам и может поставить под сомнение переизбрание Трампа на второй президентский срок.

Кроме того, подобные действия американского президента в отношении ФРС добавят мировым рынкам волатильности, а мировой экономике в целом – турбулентности. ФРС под давлением Трампа может оказаться вынужденной смягчить монетарную политику, что приведет к ослаблению доллара, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».