Предполагаемые даты военной «вспышки» в Донбассе по вине ВСУ обнародовал эксперт

Российский политолог Сергей Марков рассказал, когда, по его мнению, нужно ждать обострения ситуации в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующий пост эксперт разместил некоторое время назад на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно точке зрения Маркова, военные «вспышки» могут произойти по вине Вооруженных сил Украины 24, 25, 26 и 27 декабря. Свой прогноз аналитик обосновал тем, что 26 декабря в соседнем государстве подходит к концу срок военного положения. Президенту Петру Порошенко необходима эскалация конфликта, чтобы продлить действие данного режима.

О скорой активизации боевых действий в Донбассе говорит то, что Киев сорвал переговоры о введении новогоднего перемирия, отметил автор публикации. Еще одним свидетельством подготовки Украины к обострению, по словам Маркова, является переброска значительных сил на границу с самопровозглашенной ДНР.