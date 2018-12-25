ДНР: в Донбасс прибыл состав с ядовитым веществом

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики установила прибытие на подконтрольную Киеву территорию в районе Красногоровки железнодорожного состава с токсичным веществом.

Об этом заявил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, сообщает Донецкое агентство новостей. По его словам, в настоящее время идет разгрузка состава украинскими военными.

"Наша разведка получила информацию о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим ядовитым веществом", - рассказал во вторник Басурин.

Он отметил, что имеющаяся информация вызывает серьезные опасения: по самым скромным прогнозам, в случае применения ВСУ ядовитых веществ в зоне поражения окажутся свыше 70 тысяч мирных граждан.