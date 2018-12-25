Медведев сообщил о расширении санкций в отношении Украины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры.

«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», - сообщил премьер РФ в своем твиттере.

Ранее правительство РФ приняло меры противодействия недружественным шагам со стороны Украины, утвердив контрсанкции в отношении 68 украинских компаний и 322 физических лиц.