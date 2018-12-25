Песков советует переадресовать вопрос о письме сына Каддафи Путину в МИД

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос о письме сына Муаммара Каддафи президенту России Владимиру Путину следует переадресовать в Министерство иностранных дел.

Песков отметил, что не знает, получили ли в Кремле письмо Саифа аль-Ислама Каддафи. Он предложил журналистам задать аналогичный вопрос сотрудникам российского внешнеполитического ведомства, передает во вторник, 25 декабря, издание "Известия".

Напомним, ранее замглавы МИД России Михаил Богданов подчеркнул, что сын покойного ливийского диктатора и его сторонники непременно должны участвовать в политических процессах в своей стране.