Пресс-служба армии самопровозглашенной ДНР распространила видео с экстренным заявлением спикера ополченцев Эдуарда Басурина, который рассказал об агрессивных приготовлениях Киева. Ролик доступен для просмотра на YouTube.

По словам Басурина, разведка ДНР узнала о прибытии на железнодорожную станцию в городе Красногоровке вагонов с бочками, в которых содержатся отравляющие вещества. Также ополченцам стало известно о нахождении в данном районе представителей спецслужб Соединенных Штатов и Великобритании, специализирующихся на диверсиях. В Донецке предполагают, что украинская сторона задумала осуществить террористический акт с применением химоружия, который послужил бы поводом для продления военного положения в стране. В случае претворения в жизнь планов киевских властей могут пострадать десятки тысяч мирных жителей Донбасса, предупредил Эдуард Басурин.