Неутешительный прогноз ВОЗ: 13,5 миллиона человек умрут от рака в 2030 году

Специалисты Всемирной организации здравоохранения сделали неутешительное заявление. Согласно последней информации экспертов, в 2030 году от онкологических заболеваний умрут 13,5 миллиона человек.

Глава Национального исследовательского центра онкологии имени Блохина, главный внештатный онколог Минздрава Иван Стилиди отмечает, ссылаясь на данные ВОЗ, что в 2015 году от рака скончались 8,2 миллиона человек.

Отмечается, что специалисты Всемирной организации здравоохранения предсказывают, что к 2030 году раком заболеет 21 миллион человек, из которых скончаются 13,5 миллиона, передает РИА "Новости"

Стилиди добавил, что ежегодно от рака легких умирают 1,5 миллиона человек, от рака печени и рака толстой кишки – по 1 миллиону жителей планеты, а еще 0,5 миллиона – от рака молочной железы.