Власти Ирака признали Рождество официальным праздником. Согласно последней информации, иранское руководство приняло решение сделать этот день выходным и поздравили христианское население страны.

Отмечается, что перед Рождеством в Ирак прибыл госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Он встретился с премьером страны Аделем Абдель Махди. В рамках беседы стороны выразили надежду на то, что визит священнослужителя станет предпосылкой для прибытия Папы Римского Франциска в Ирак, передает "Росбалт".

Напомним, 25 декабря Рождество отмечают более миллиарда католиков и протестантов по всему миру.