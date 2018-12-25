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Власти Ирака признали Рождество официальным праздником
25 декабря 2018, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Ирака признали Рождество официальным праздником. Согласно последней информации, иранское руководство приняло решение сделать этот день выходным и поздравили христианское население страны.
Отмечается, что перед Рождеством в Ирак прибыл госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Он встретился с премьером страны Аделем Абдель Махди. В рамках беседы стороны выразили надежду на то, что визит священнослужителя станет предпосылкой для прибытия Папы Римского Франциска в Ирак, передает "Росбалт".
Напомним, 25 декабря Рождество отмечают более миллиарда католиков и протестантов по всему миру.
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