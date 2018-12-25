Рябков оценил возможность встречи Путина и Трампа в 2019 году

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во вторник, 25 декабря, высказался о возможности встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в будущем году.

Рябков отметил, что встреча политиков в 2019 году очень востребована, однако Москва не намерена "напрашиваться" в партнеры к Вашингтону, передает РИА "Новости"

В Министерстве иностранных дел добавили, что российская сторона неоднократно демонстрировала готовность к сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки и подтверждает это вновь. Сергей Рябков отметил, что РФ напоминает американской стороне о своих намерениях регулярно – и по дипломатическим каналам, и публично.