Военнослужащие Вооруженных сил Украины, находящиеся на передовой в Донбассе, боятся, что их командование решит начать наступательную операцию против ДНР. С таким заявлением выступили в ополчении самопровозглашенного государства.

Некоторое время назад в эфире телеканала «Россия-1» продемонстрировали репортаж военного корреспондента Александра Сладкова, посвященный текущей ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. Офицер с позывным «Железный» рассказал журналисту о страхе, которым охвачены бойцы ВСУ. По словам «Железного», киевские военные боятся того, что их командиры отдадут приказ о наступлении на позиции защитников Донбасса.

В ДНР регулярно заявляют, что ВСУ планируют вторгнуться в республику. Ранее СМИ процитировали политического консультанта Анатолия Вассермана, который предрек, что наступление приведет к новым территориальным потерям Украины.