СМИ: Трамп размышляет над возможностью увольнения главы Минфина

В СМИ во вторник, 25 декабря, появилась информация о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в настоящий момент размышляет над возможностью увольнения главы Минфина страны Стивена Мнучина.

, ссылаясь на осведомленные источники. В частности, на будущее Мнучина в министерстве будут влиять колебания рынка, а также показатели основных индексов. Отмечается, что дальнейшая работа министра на его высоком посту может зависеть от процессов на американском рынке, сообщает сегодня информационное агентство Bloomberg , ссылаясь на осведомленные источники. В частности, на будущее Мнучина в министерстве будут влиять колебания рынка, а также показатели основных индексов.

Уточняется, что Трамп начал демонстрировать свое недовольство главой Минфина США после того, как появились слухи о том, что американский лидер планирует уволить руководителя ФРС Джерома Пауэлла.