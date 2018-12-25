Кто из мировых знаменитостей неравнодушен к символу наступающего года
25 декабря 2018, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]
Наступление 2019 года, чьим символом, согласно китайскому календарю, является Желтая Земляная Свинья, может возродить массовый интерес с мини-пигам. Издание «СПИД-инфо» составило список мировых знаменитостей, известных своей любовью к карликовым свиньям.
Восемнадцать лет в доме голливудского актера Джорджа Клуни прожил довольно крупный мини-пиг по кличке Макс, вес которого составлял 135 килограммов. Артист считал животное членом своей семьи и трепетно ухаживал за ним.
Еще один звездный владелец карликовой свиньи - рыжеволосый британец Руперт Гринт, прославившийся после выхода на экраны фильмов про Гарри Поттера. Мини-пиг актера сопровождает его на многих светских мероприятиях.
Свинку американской певицы и актрисы Майли Сайрус можно назвать настоящей звездой соцсетей. Особенно эффектно домашний питомец смотрится на фоне своей хозяйки, облаченной в бикини.
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