Кто из мировых знаменитостей неравнодушен к символу наступающего года

Наступление 2019 года, чьим символом, согласно китайскому календарю, является Желтая Земляная Свинья, может возродить массовый интерес с мини-пигам. Издание «СПИД-инфо» составило список мировых знаменитостей, известных своей любовью к карликовым свиньям.

Восемнадцать лет в доме голливудского актера Джорджа Клуни прожил довольно крупный мини-пиг по кличке Макс, вес которого составлял 135 килограммов. Артист считал животное членом своей семьи и трепетно ухаживал за ним.

Еще один звездный владелец карликовой свиньи - рыжеволосый британец Руперт Гринт, прославившийся после выхода на экраны фильмов про Гарри Поттера. Мини-пиг актера сопровождает его на многих светских мероприятиях.

Свинку американской певицы и актрисы Майли Сайрус можно назвать настоящей звездой соцсетей. Особенно эффектно домашний питомец смотрится на фоне своей хозяйки, облаченной в бикини.